Fatma Şahin: Cuntacı komutan Murat Soysal, darbe girişimi başarısız olunca bağlılığını bildirdi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Soysal'ın 15 Temmuz gecesi güç denemesinde başarılı olamayacağını anlayınca saat 03.00 gibi "Efendim, sizin emrinizdeyim" dediğini söyledi.

Habertürk'te yer alan habere göre; Şahin, yaptığı açıklamada, darbe girişiminin yaşadığı 15 Temmuz gecesi, 120 ülkeden katılımın olduğu UNESCO toplantısı için İstanbul'da bulunduğunu hatırlattı. Darbe girişimini toplantı sırasında öğrendiğini belirten Şahin, gelişmeler üzerine Gaziantep'e gitmek üzere İstanbul Havalimanına hareket ettiğini dile getirdi.

Havalimanına geldiğinde 10 kadar tankla karşılaştığını vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:

"Yol tankla kapatılmıştı ve bir üsteğmenin silahını sivillere yönelttiğini ve insanları yaraladığına şahitlik ettik. Burada beklerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısından sonra sokağa dökülen halkın direnişine yakından şahitlik ettik. Aracımızın ışıkları kapalıydı ve bir üsteğmen sık sık bizim otomobili kontrol ediyordu. Bizi görür mü diye hiç endişe etmedik. O kişi, aracımız resmi plakalı olduğu için içerisinde kimin olduğunu öğrenmek istiyordu. Vatandaşlar ise sürekli o darbecinin yanına gidip, 'Kardeşim burada ne oluyor, ne arıyorsun' gibi sorular sorarak askerin psikolojisini bozdu. Vatandaş onu püskürtmeseydi, eminim gereğini yapacaktı. Her canlı ölecek ama vatan, millet için ölmek çok şerefli bir ölümdür."

Şahin, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Soysal'ın, darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklandığını anımsattı.

Soysal ile yaklaşık 1,5 yıl beraber çalıştıklarına işaret eden Şahin, "Gaziantep'teki en önemli konu sınır güvenliği. Kendisi de bundan sorumluydu. Bu süreçte, sınıra güvenlik duvarı yapılması, kameraların yerleştirilmesi gibi birçok konuda elimizden gelen desteği sağladık. Olayın anlayamadığımız tarafı da bu. Şerefsizlerin, kötü niyetle kendilerini gizledikleri buradan anlaşılıyor. Biz büyük bir güven esasına göre çalıştık. Sınırını, namusumuzu güvenmişiz. Arkadaşlarımız, olay günü Murat Soysal'ın tavırlarının değiştiğini söylediler. Beni arayarak tugayın kapılarını iş makinalarıyla kapatmamızdan ötürü yaşadığı rahatsızlığı dile getirmeye çalışıyor. Ben de aksine her türlü tedbirin alınması için talimat verdim. Kendisinin ismi sıkıyönetim komutanı olarak geçiyordu. Gece saat 03.00'e kadar güç denemesi yaptı. Güç denemesinde başarılı olamayınca saat 03.00'ten sonra da 'Efendim, sizin emrinizdeyim' diyor." ifadelerini kullandı.

Şahin, Soysal'ın gece 03.00'ten sonra "emrinizdeyiz" demesinin de hiçbir anlamının olmadığını söyledi.

Darbenin gerçekleşmesi halinde Soysal'ın sıkıyönetim komutanı olacağını kaydeden Şahin, "Benim için kendisinin ilk dakikalardaki tavrıydı. Benim yerime de şu anda tutuklu olan ve geçen yıl Gaziantep'te görev yapan Tuğgeneral Cemalettin Doğan'ı belediye başkanı olarak atamışlar." dedi.