-FATMA ŞAHİN: BAŞKA CEYLAN'LAR ÖLMESİN DÖRTYOL (A.A) - 28.07.2011 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Başka Ceylan'lar, Güldünya'lar ölmesin, kızlarımız bu şekilde acı çekmesin istiyoruz'' dedi. Şahin, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde geçtiğimiz hafta ailesinin bazı üyeleri tarafından öldürüldüğü belirtilen Ceylan Soysal'ın annesi ve yakınlarını ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyarette Bakan Şahin'in getirdiği yardım kolileri polisler tarafından eve taşındı. Bakan Şahin, ziyaretin ardından basın mensuplarının sorusu üzerine yaptığı açıklamada, olayın ardından 4 ailenin dağılmış olduğunu belirterek, ''Başka Ceylan'lar, Güldünya'lar ölmesin, kızlarımız bu şekilde acı çekmesin istiyoruz. Kazananı olmayan bir zihniyet bu'' dedi. Aileyi sıkıntılarını çözmede her türlü desteği vermek ve yanlarında olduklarını söylemek için ziyaret ettiklerini ifade eden Şahin, şöyle devam etti: ''Benim çok önemli bir tespitim var. Bu ailelerle ilgili birebir çalışmış bir kardeşiniz olarak söylüyorum, Güldünya'ların Ceylan'ların ortak bir yanı var. Eğitimleri yarım kalıyor, ekonomik olarak sıkıntı çeken aileler. Bizim kız çocuklarını mutlaka eğitim sahibi, diploma sahibi yapmamız lazım. Birey olarak güçlendirmemiz lazım. Birey olarak güçlendirmemiz, aşiret dediğimiz, çevre baskısı dediğimiz şeyin azaldığı ve zayıfladığı bir sisteme gitmenin en önemli temel kısmıdır. İkincisi ise erkeklerdeki zihinsel dönüşümü başarmamızdır. Bu tek başına bir mücadele değil. O yüzden sizlerden de bu konuda yardım istiyoruz.'' Şahin, yuvaların dağılmaması noktasında da her türlü psikolojik, sosyolojik ve hukuki desteği vereceklerini belirtti. Ceylan Soysal'ın annesi Sebiha ile görüştüğünü anımsatan Şahin, şunları kaydetti: ''Anne (kendi evime gidemiyorum) diyor. (Çocuklarım var, çocuklarıma bakmak durumundayım) diyor. Bakan olarak aynı zamanda Sosyal Yardımlaşma Genel Müdürlüğü de bize bağlı. Biz bakanlık olarak daha iyi şartlarda yaşamalarıyla ilgili gerekirse bir ev alarak, bundan sonraki süreçlerinde, en azından kalan kişilerin daha rahat bir şekilde yaşamasını sağlayacağız. Bu tek başına ekonomiyle ilgili bir şey değil. Büyük bir zihinsel devrim gerekiyor. Herkesin mağdur olduğu bir yerde biz devlet olarak yanlarında durup bundan sonraki hayat mücadelelerini kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Daha rahat bir şekilde bu sorunlarını çözecek her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Aileyi uygun bir yere taşıyacağız. Bunları yapacak güçteyiz. Ama esas başarmamız gereken zihinsel bir devrimdir.'' Şahin, kadınların, kız çocuklarının güçlendiği bir dünya istediklerini, onun için mücadele ettiklerini belirterek, ''Kadınıyla erkeğiyle herkesin bir kardeşlik hukuku içinde yaşadığı bir düzen istiyoruz. Aşiret ve çevre baskısı etkilerinin küçülebilmesi için bireyin güçlenmesi lazım. Kadının insan hakkının çok daha güçlü bir şekilde hayata geçmesi lazım. Bunun için yasal olarak 8 yıldır mücadele ediyoruz'' dedi. -CEYLAN'IN KARDEŞİYLE GÖRÜŞTÜ- Bakan Şahin, sabah saatlerinde Ceylan Soysal'ın SHÇEK yurduna yerleştirilen kardeşi Songül Hicri ile görüştüğünü belirtti. Songül Hicri ile ilgili süreci yakından takip ettiklerini ifade eden Şahin, şöyle devam etti: ''Songül polis olmak istiyor. Takviyeli dersler vereceğiz, biraz devamsızlığından dolayı eksik dersleri var. Takviye edeceğiz. Ben (istersen Ankara'ya götürüp birebir sana bakabilirim) dedim ama (annemle beraber olmam gerekiyor, annemi görmem gerekiyor) diyor. (Ankara'ya gelirsem görüşemem) diyor. Çok akıllı, çok bilinçli, çok da ahlaklı bir kız. Ben bir ablası olarak yanında olacağım. Bütün hayatının karar vereceği her noktasında, hayat mücadelesini başarıyla geçmesine yardımcı olacağım.'' -SURİYELİ ÇOCUKLARLA HALAY ÇEKTİ- Bakan Şahin, ülkelerindeki olaylardan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler için Hatay'ın Altınözü ilçesinde oluşturulan geçici çadır kenti de ziyaret etti. Şahin, karşılama sırasında Suriyeli çocukların oluşturduğu halk oyunları ekibini izleyerek, aralarına katılıp beraber halay çekti. Çocukların 4 günde oyunu öğrendiklerini duyan Şahin, çocukları tebrik etti. Daha sonra el işi kursunda eğitim gören kadınlarla sohbet eden Şahin, Türkçe öğrenmek için eğitim alan Suriyelilerin derslerine eşlik etti. Şahin, ''Siz bana Arapça öğretin, ben de size Türkçe öğreteyim. Arapça, artık günümüzün önem kazanan dilleri arasında. Ben çocuklarımın da Arapça öğrenmesini istiyorum'' dedi. Şahin, daha sonra geçici çadır kentteki Suriyelilerin kendi aralarından seçtikleri temsilcilerle basına kapalı görüşme yaptı. Bakan Şahin, incelemelerin ardından geçici çadır kentten ayrılırken basın mensuplarının Adana'da kocası tarafından bıçaklanan Sevda Kantekin ile ilgili sorusu üzerine, ''Adana valimizle görüştüm. Sevda'nın koruma altına alınması için gerekeni yapacağız'' dedi.