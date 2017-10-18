Fatma Şahin, Barış Yarkadaş'a tazminat davası açtı: Algı operasyonu yaptı, şehrin kaderiyle oynadı!

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Fatma Şahin, hakkında görevden alınacağı yönünde sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklamada bulunan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’a 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Şahin, "CHP'li vekil Yarkadaş hakkında Gaziantep Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 100 bin liralık manevi tazminat davası açtım. Mahkemenin kazanılması durumunda 100 bin lirayı bir hayır kurumuna bağışlayacağım. Bu kişi, algı operasyonuyla şehrin kaderiyle oynadı. Bize, kötülüğe kötülükle cevap vermek yakışmaz. O yüzden hukuk devletinin gereği olarak şehrimin ve kendi hakkımı yasal çerçevede arayacağım. Herkes sorumsuzluğun bedelini yargı önünde vermeli ki bir daha böylesi bir hata yapmasın” dedi.

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Davayı kazanması halinde 100 bin lirayı bir kuruma bağışlayacağını söyleyen Şahin, “Bundan böyle kendisi hakkında gerek sosyal medya üzerinden gerekse yazılı ve görsel basın yoluyla algı operasyonu yapanlara karşı hukuk mücadelesi vereceğini” söyledi. Şahin, Yarkadaş'a 'siyasi sorumsuzluğunun hesabını yargı önünde soracağını' ifade etti.

Ne olmuştu?

CHP’li Yarkadaş, 5 Ekim'de sosyal medya hesabı Twitter'dan "Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı da Saray'a çağırıldı. Görüşme yarın…" diye yazmıştı.