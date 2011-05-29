Fatma Murat hayatını kaybetti!

T24 - Fatma Murat, 29 Mayıs günü tedavi gördüğü Akdeniz Hastanesinde yaşamını yitirdi.







Sanatçının ailesi, cenazesinin 31 Mayıs salı günü öğle namazını muteakip Antalya Uncalı mezarlığı Camii'nden kaldırılacağını bildirdi. Ankara'da doğdu. iki oğlu ve bir torunu vardı. Tiyatro'ya Ankara Halk Tiyatrosu'nda Erkan Yucel ile başladı. 1985 yılında İstanbul'a gelerek Levent Kırca - Oya Basar tiyatrosuna katıldı. Uzun yıllar boyunca "Olacak O Kadar"da, ayrıca Türkmen Düğünü, Genco gibi bircok dizi ve filmde rol aldı.Varlık, Adam Oyku, Kitap-lik adlı edebiyat dergilerinde çeşitli öyküleri yayımlanan Fatma Murat'ın "Hiç Değilse Ölüm Var" ve "Korkuyor Ask" adli 2 adet öykü kitabı yayınlandı.