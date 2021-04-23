Fatma Mavi cinayetinde iki şüpheliye ağırlaştırılmış müebbet talebi

İstanbul Bahçelievler'de 6 ay önce bir apartmanın ikinci katında boğulduktan sonra yakılarak öldürülen 31 yaşındaki Fatma Mavi'ye ilişkin iddianame tamamlandı. Şüpheli Ergin Aktürk ve ona yardım eden diğer şüpheli Ali İlkay Sarı hakkında "Tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "Mala zarar verme" suçlarından 8’şer aydan 6’şar yıla kadar hapis cezası istendi.

Emniyette itiraf etti, savcılıkta reddetti

İddianamede, şüpheli Aktürk'ün emniyetteki ifadesinde maktulü boğarak öldürdüğünü, peşi sıra da Ali İlkay Sarı'ya aldırmış olduğu akaryakıt ile evi yaktığını beyan ettiğine de yer verildi. Ancak, şüphelilerin avukatları eşliğinde savcılıktaki ifadelerinde suçlamayı kabul etmedikleri ve ifadelerinin birbirleriyle çelişkili hâlde olduğu görüldü.

Şüphelide yanık bulguları tespit edildi

Şüpheli Ergin Aktürk'ün dış beden muayenesinde sol el, sırtında ve her iki ayak bileğinde yanık bulgularının tespit edildiğinin de belirtildiği iddianamede, şüphelinin bu yanıkları bir gün öncesinde çaydanlığın devrilmesinin sonucu meydana geldiği şeklinde açıkladığı anlatıldı. Ancak, şüphelinin babası olan Cavit Aktürk ifadesinde oğlunun olay günü saat 09.30 - 10.00 sıralarında eve geldiğini ve banyo yapacağını söyleyerek yıkandığını, çıktığında sağ elini göstererek canının acıdığını söylediğini, ne olduğunu sorduğunda ise benzin istasyonundan benzin alırken pompacının akaryakıtı yere döktüğünü, bu sırada akaryakıtın alev aldığını ve elinin yandığını söylediği iddianamede belirtildi.

Savcı ağırlaştırılmış müebbet talep etti

İddianamede savcı, şüpheliler Ergin Aktürk ve Ali İlkay Sarı’nın "Tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "Mala zarar verme" suçundan 8’şer aydan 6’şar yıl hapis cezasına çarptırılmalarını istedi. (DHA)