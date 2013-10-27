Fatma Girik'ten ODTÜ tepkisi

Türk sinemasının ünlü isimlerinden Fatma Girik, Marka Şehir Bolu ve Uluslararası Köroğlu Festivali'ne katıldı. Fatma Girik ve Cüneyt Arkın Bolu'da hayranlarının sevgi gösterisiyle karşılandı. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'ı makamında ziyaret eden Yeşilçam'ın ünlü isimleri neşeli sohbetleriyle dikkat çekti. Cüneyt Arkın'a oğlu Murat da eşlik etti. Arkın ve Girik belediye meydanında kurulan sahneden vatandaşları selamladı. Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşiye katılan ikilinin samimi tavırları salonu dolduran hayranlarını kahkahaya boğdu. Söyleşide 48 yıl önce çekilen Cüneyt Arkın ve Fatma Girik'in başrollerini oynadığı Köroğlu adlı filmden de görüntüler izlendi.

Cüneyt Arkın'dan gençlere nasihat

Gençlerin batı yaşamına özenmelerini eleştiren Cüneyt Arkın şunları söyledi:

"Köroğlu dünyanın en büyük destanıdır. Bu film 48 yıl önce çekildi. Ama şimdiki gençler Amerika'ya, batıya özeniyor. Amerikalı olmak istiyor. Saç kesimleri, saçlarını dikmeleri, üzerlerine giydikleri kıyafetlerle, saçlarına sürdükleri biryantinlerle onlara özeniyorlar. Özendiğiniz bu insanlar kızılderilileri öldürdüler. O özendiklerinizden İngiltere'nin üzerinde güneş doğmuyor. Biz üç kıta ve beş denize hükmetmiş bir milletiz. Gençler bunu bilsinler Amerika'ya özenmesinler. Türk milleti çok büyük bir millettir. Biz tarihimizle erişilmez bir milletiz."

'17-18 yaşında gençlere TOMA'larla su sıkıyorlar; çok yazık'

ODTÜ ormanlarında ağaçların kesilmesine tepki gösteren Fatma Girik ise, "Oradaki ağaçları kestiler. Gençler de buna karşı çıktılar. Üzerlerine TOMA'larla su sıktılar. Kim bunlar, daha 17- 18 yaşında gençler. Geçenlerde Tayvan'dan bir fotoğraf gördüm ve ağaçları kesmeden ormanın içinden geçen tüneller yapmışlar. Biz ağaçları kesiyoruz. Çok yazık" dedi.