Fatma Girik'ten, 55 yıldır kendisini takip eden 'hayranı' için suç duyurusu: Seni sırtıma vurup götürmediysem...

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, 55 yıldır peşinde olan hayranı nedeniyle büyük tedirginlik yaşadı. Girik, daha önce İstanbul'daki evine gizlice giren, geçen yıl hastanede kendisini yattığı odada ziyaret eden, son olarak da Bodrum'daki evine gelip, bakıcısına, "Eşim, öldü o da Memduh Bey'i kaybetti. Beni kabul etsin, beraber yaşayalım" teklifinde bulunduğunu belirttiği Adıyamanlı 71 yaşındaki Mehmet A. hakkında, 3 hafta önce İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne gidip, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Mehmet A. Girik'e yazdığı mektupta, "İnan bana seni üzmemek için sırtıma vurup götürmedim" ifadesini kullandı.

Girik yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Bu kişi ilk kez 55 yıl önce İstanbul'daki evime pencereden girdi. Uyurken beni seyrettiğini fark ettim. Fark edildiğini anlayınca kaçtı. O yıllarda gençtim. İstanbul'da nereye gitsem karşıma çıkıyordu. Çalıştığım mekânlara, gezdiğim yerlere geliyordu. İki üç yılda bir karşıma çıkıyordu. Evimin kapısında, elinde çiçeklerle bekliyordu. Allah için bugüne kadar hiçbir zararı olmadı. Bazen polis kıyafeti giyip beni takip ettiği oluyordu. Hiç beklemediğim bir anda restorandaki yan masadan beni izlerken görüyordum. Bana âşıktı, onlarca mektup yazmıştı. Son olarak 10 Kasım 2016 tarihinde İstanbul'da ameliyat olduğum hastanede odama geldi, beni ziyaret etti. Hemşirelere 'Adıyaman'dan geliyorum. 19 saatlik yoldan geldim. Ne olur göreyim. Eski bir hayranıyım' demiş. Yanıma geldiğinde, onu hemen tanıdım. Çünkü o gözleri, bakışları unutmam mümkün değil. Ziyaret edip, hemen gitti."

'Beraber yaşayalım' teklifi

Mehmet A.'nın son olarak Bodrum'daki evine geldiğini belirten Girik, "Evde yoktum. Bakıcım Dursine Yılmaz ile görüşmüş. 'Eşim öldü, o da Memduh Bey'i kaybetti. Beni kabul etsin, beraber yaşayalım' demiş. Şoke oldum. Bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim. İstanbul'da savcılığa giderek, kendisi hakkında şikâyetçi oldum. 55 yıldır bana aşkla yanıp tutuşuyor. Bu kişinin ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Tedirgin oluyorum. Bu nedenle bana yaklaşmamasını istedim. Yaşadıklarımı da tek tek savcılığa verdiğim dilekçemde anlattım" dedi.

"Beni bir kere dinlesin çok sevecek"

Fatma Girik'e, Orhan Günşiray ile birlikte oynadığı 'Vatan ve Namus' adlı filmini izlerken âşık olduğunu belirten Mehmet A. ise şunları kaydetti:

"O filmden sonra hep Fatma Girik'in hayali ile yaşadım. Bodrum'a iki kere gittim ancak kendisini göremedim. Beni bir kere dinlesin, hak verecek ve çok sevecek. Ölmeden önce bir kere baş başa konuşmak isterim. Maddi varlığım yerinde, onu kraliçeler gibi yaşatırım. Kısmet olursa evlenmek istiyorum. Daha ne diyeyim; Allah'ın takdiri. Fatma Hanım'ı ömrümün sonuna kadar uzaktan da olsa görmeye devam edeceğim. Hiç korkmasın, benden ona asla zarar gelmez. 55 yıldır onun hayali ile yatıp kalkıyorum. Yine Bodrum'a gidip, kendisini göreceğim."

Mehmet A.'nın Fatma Girik'e yazdığı mektup: