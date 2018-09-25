Fatma Girik'in 55 yıllık kâbusu; tacizle suçlanan sanık hâkim karşısına çıktı

Ünlü sinema oyuncusu Fatma Girik'i taciz etmekle suçlanan sanık hakim karşısına çıktı. Fatma Girik'in annesinin oturduğu eve gelerek yakınlarına "Seni seviyorum. Lütfen beni ara. İnan bana seni üzmemek için sırtıma vurup götürmedim" şeklinde mektup bırakan sanık Mehmet A. mahkemede, hastaneye gidip ünlü sanatçıya evlenme teklif ettiğini belirterek "Benim suç işleme kastım yoktu. Sadece duygularımı ifade ettim" dedi. Fatma Girik'in avukatı Zeynel Öztürk ise "Müvekkil sanığı tanımamaktadır. Sanık 1963'ten beri müvekkilime bir takıntısı vardır" dedi.

İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "İletişim araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçundan 4.5 aydan 3 yıla kadar hapsi talep edilen 71 yaşındaki sanık Mehmet A. katıldı. Şikâyetçi Fatma Girik'i ise avukatı Zeynel Öztürk temsil etti.

"Pişmanım" dedi

Duruşmada ifade veren sanık Mehmet A. "Olay günü 'geçmiş olsun' demek amacıyla hastaneye gittim. Hastanede 'geçmiş olsun' dedim, evlenme teklif ettim ve kabul etti. 'Seni seviyorum' ile başlayan mektubu, şikayetçiye ithafen yazdım. İkametine gittim ve kapıya çıkan şahıslara verdim. Benim suç işleme kastım yoktu. Sadece duygularımı ifade ettim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ayrıca kendisinden özür diliyorum. Pişmanım" dedi. Sanık ifadesinde, beraatini istediğini belirterek ceza verildiği takdirde hakkında erteleme hükümlerinin uygulanmasını da talep etti.

Fatma Girik'in avukatı: 1963'ten beri müvekkilime takıntısı vardır

Fatma Girik'in avukatı Zeynel Öztürk ise "Müvekkil sanığı tanımamaktadır. Sanık 1963'ten beri müvekkilime bir takıntısı vardır. Ara ara bunu göstermiştir. Tanıklarımızı ve delilerimizi sunmak üzere süre istiyoruz" dedi.

Duruşma ertelendi

Mahkeme, suçtan zarar görmesi ihtimaline binaen şikayetçi Fatma Girik'in katılan olarak kabulüne ve tanıklarını sunmak üzere süre verilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.