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Fatma Girik’in 53 yıllık kâbusu

“Bayadır ortada yoktu bu şahıs..."

21 Kasım 2016 20:43

Kalça protezi ameliyatı geçiren sanatçı Fatma Girik, tedavi gördüğü hastanede 53 yıldır peşini bırakmayan hayranıyla yeniden yüz yüze geldi. Girik’e olan takıntısıyla daha önce de haberlere konu olan Adıyamanlı Mehmet Altan, oyuncunun odasına kadar girdi. Görevlilere Girik’in yakını olduğunu söyleyen Altan, sanatçıyı dehşete düşürdü.

Hürriyet gazetesinden Cenker Tezel’in haberine göre Girik, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Bayadır ortada yoktu bu şahıs. Herhalde gazete haberlerinden burada yattığımı öğrenmiş. Yönetim bana ‘Ziyaretçiniz var, uzun yoldan gelmiş’ dediğinde bir sinemacı dostum sandım. Odaya girdiğinde de önce tanımadım, sonra bakışlarından fark ettim. Durumu kavrayınca hemen hemşirelere söyledim.”

Beşinci kattaki eve tırmanmış

Sanatçı, takıntılı hayranıyla ilk kez 20 yaşındayken karşılaştığını belirterek şunları söyledi:

“Ben 20 yaşındayken Topağacı’nda ikamet ediyordum. Evimiz beşinci kattaydı. Yanında koca bir ağaç vardı. O ağaçtan beşinci kata kadar tırmanmış. Üzerinde bir de bıçak bulunuyormuş. Camdan göz göze gelmiştik. Kapıcı ve polisler müdahale etmişti.”

Olayın ardından hastanede güvenlik önlemleri alındı. Fatma Girik’in odasına kadar giren Mehmet Altan, ertesi gün de hastaneye elinde bir buket çiçek ve kendi yazdığı şiirle geldi. Fakat bu kez içeriye alınmadı.

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