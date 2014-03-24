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Yaşam

Fatma Girik'e 'Ömür Boyu Onur Ödülü'

Almanya'da yapılan 19. Türk-Alman Film Festivali’nde, 57 yılını sinemaya adayan Fatma Girik'e 'Ömür boyu Onur Ödülü' verildi

24 Mart 2014 16:41

Almanya’nın Nürnberg kentinde dün sona eren 19. Türk-Alman Film Festivali’nde 57 yıllık sinema sanatçısı Fatma Girik’e ‘Ömür Boyu Onur Ödülü’ verildi.

Taner Tüzün’ün Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, Fatma Girik ödülünü Halil Ergün'den alırken, heyecanını gizleyemedi. Festival Başkanı Adil Kaya'nın konuşması ile başlayan ödül gecesinde bir konuşma yapan Başkonsolos Asip Kaya, Festivali zengin bir içerikle gerçekleştiren Festival Başkanı Adil Kaya ve Yönetici Ayten Akyıldız ile ekibi kutlayarak teşekkür etti. Kaya, onlarca filmin özellikle Türk gençlerine Türk kültürü ve ananelerini tanıtması bakımından önemli olduğunu dile getirdi.

Fatma Girik de, Türk sinemasının 100'üncü yılının kutladığını anımsatarak, kendisininse sanat hayatında 57 yılı geride bıraktığını vurguladı. Daha sonra ödül dağıtımına geçildi. On bir gün seren festivali 10 bini aşkın izleyici takip ederken, festival çeşitli etkinliklerle renklendi.

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