Fatma Girik trafik kazası geçirdi

Sinema sanatçısı Fatma Girik, kendi kullandığı otomobille, bir süredir hastanede tedavi gören hayat arkadaşı Memduh Ün'ü ziyarete giderken kaza yaptı. Ünlü sanatçı kazayı kolunda, omzunda ve boynunda hafif zedelenmelerle atlattı.

Kaza bugün öğle saatlerinde Bodrum- Turgutreis karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Bodrum'un Torba Mahallesi'nde yaşayan sanatçı Fatma Girik, yaklaşık 4 aydır Acıbadem Hastanesi'nde tedavi gören hayat arkadaşı Memduh Ün'ü ziyaret etmek amacıyla 34 LA 828 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Doğan Haber Ajansı’ndan Yaşar Anter’in haberine göre, karayolunda ilerlerken önünde giden bankacı 35 yaşındaki Uğur Aydın yönetimindeki 06 FE 9648 plakalı otomobilin bir anda yavaşlaması üzerine ani fren yapan Girik'in aracına, arkadan gelen 32 yaşındaki Uğur Demirsu yönetimindeki 34 HD 3966 plakalı kamyonet çarptı. Fatma Girik'in otomobili de savrulup bankacı Aydın'ın otomobiline çarptı. Fatma Girik ile birlikte diğer sürücüler, şans eseri kazayı ciddi bir yara almadan atlattı.

'Allah korudu, kimseye bir şey olmadı'

Kazayı anlatan Girik, "Memduh Bey'in yanına gidiyordum. Yolda belediyenin araçları bayrak asmak için yolu ikiye bölmüştü. Önümdeki araç aniden yavaşladı, ben de frene basarak yavaşladım. Ancak bu kez arkamdan hızla gelen kamyonet bana çarptı. Omzum, boynum, kolumda ağrılar var. Ama o kadar önemli değil. Zaten hastaneye gidiyordum, gidip hemen bir tedavi olmam gerek. Allah korudu, kimseye bir şey olmadı" dedi.

Sarılıp 'geçmiş olsun' dedi

Diğer sürücülerle birlikte kendi aralarında tutukları kaza tutanağını imzalayan Fatma Girik, her iki sürücüye de sarılarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu sırada sürücülerden Uğur Aydın, "Kusura bakmayın Fatma hanım. Sizi gerçekten çok seviyoruz. Böyle tanışmak istemezdik, çok üzgünüz" dedi. Fatma Girik de "Bazen kazalar kimsenin elinde olmayabiliyor, önemli olan cana gelmesin, kimse üzülmesin" karşılığını verdi.

Fatma Girik, hasar oluşan otomobilin direksiyonun geçerek hastaneye gitti. Girik'in omzunda, boynunda ve kolunda adale zedelenmeleri tespit edildiği öğrenildi.