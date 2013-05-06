Fatma Girik: PKK tarafından tehdit edildim

Türk Sineması'nın usta ismi Fatma Girik, Hürriyet'ten Cengiz Semercioğlu'na verdiği röportajda 1989 yılında seçildiği Şişli Belediye başkanlığı dönemi sonrasında PKK tarafından tehdit edildiğini söyledi.

İşte Girik'in o dönem yaşadıkları:

"PKK tarafından tehdit edildim. Başkanlık döneminden sonraydı. Gelip beni tehdit ettiler. Bir arkadaşları yurt dışına mı çıkacakmış ne... Benden para istediler. Gerçekten direkt PKK bağlantılı mı değil mi bilmiyorum ama bana PKK olduklarını söylediler. 'Parayı vermezsen kaçırırız seni' dediler. Ben de 'Kaçırın, ama lütfen beyaz atla gelin' dedim...

Sonra terörle mücadeleden aradılar ve bana koruma verdiler. Bir dönem etrafımda korumalarla yaşadım. Nereye gidersem peşimdeler, iki seneye yakın öyle yaşadık. Tuvalete kalkıyorsun, hop iki kişi peşinden kalkıyor, çok sinir bozucu bir durumdu."