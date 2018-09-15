Fatma Girik kaza geçirdi

Bodrum’daki evinde düşerek ayağını çatlatan Fatma Girik, hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncu yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan’ın haberine göre, hastaneye kaldırılan sanatçı ilk müdahalenin ardından taburcu edilerek evinde dinlenmeye çekildi.



Her yıl SİSAY (Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği) tarafından MGD’nin (Magazin Gazetecileri Derneği) iş birliğiyle düzenlenen Bodrum Türk Filmleri Haftası’nda onur ödülü alacak Fatma Girik’in törene katılıp katılamayacağı akşam saatlerinde belli olacak.



Fatma Girik, kendini iyi hissederse ödül törenine katılacak, aksi takdirde telefon bağlantısı yapacak.