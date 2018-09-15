Fatma Girik kaza geçirdi

Ünlü oyuncu Fatma Girik, Muğla Bodrum'daki evinde düşerek ayağını çatlattı. Hastaneye kaldırılan oyuncu yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan’ın haberine göre, her yıl SİSAY (Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği) tarafından MGD’nin (Magazin Gazetecileri Derneği) iş birliğiyle düzenlenen Bodrum Türk Filmleri Haftası’nda onur ödülü alacak Fatma Girik’in törene katılıp katılamayacağı akşam saatlerinde belli olacak.



Fatma Girik, kendini iyi hissederse ödül törenine katılacak, aksi takdirde telefon bağlantısı yapacak.