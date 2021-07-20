Fatma Girik hastaneye kaldırıldı

Muğla Bodrum'da yaşayan ünlü oyuncu Fatma Girik, evde aniden fenalaşınca ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Girik’in göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeni ile hastaneye kaldırıldığı ve bir süre için müşahede altında tutulacağı belirtildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi'nde yaşayan Yeşilçam'ın ünlü sinema oyuncusu 79 yaşındaki Fatma Girik dün akşam saatlerinde yardımcılarının çağırdığı ambulans ile Bodrum'daki Amerikan Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sözcü'nün haberine göre, Amerikan Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yusuf Babayiğit “Fatma hanım göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeni ile tedavi altına alındı. Şu anda göğüs hastalıkları uzmanlarımızın öncülüğünde tedavisi sürüyor. Bir süre hastanemizde tedavi altında olacak” diye konuştu.

Bu arada Fatma Girik'in annesi 99 yaşındaki Münevver Girik Dukav'ın da iki gün önce ambulans ile Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi altına alındığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.