Fatma Girik: Erkekler başsa, kadınlar boyun

Avcılar Belediyesi'nin düzenlediği “5 Mahalle 5 Film” etkinliğine katılan Fatma Girik, “Ben kadın olarak Atatürk'ün bana verdiği hakları kimselere vermem" derken, kadının “boyun” olduğunu, kendilerini “evin başı” gören erkekleri istedikleri yöne yönlendirdiğini söyledi.

Avcılar Belediyesi'nin 'Gümüşpala Mahallesi'nde “Düğün Dernek" filmi ile başlattığı nostaljik açık hava sineması etkinliği Belediye Meydanı'nda final gecesi ile sona erdi. 'Toprak Ana' film gösteriminden önce birçok eski ünlü filmin müziklerini hazırlayan müzisyen Cahit Berkay, orkestrası ile film müziklerinden oluşan konser verdi.

Konser sırasında Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca da, bir ara babası ve Barış Manço'nun sevilen şarkılarını söyledi. Etkinliğe, Yeşilçam'ın ünlü ismi Fatma Girik de Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli ile birlikte katıldı.

Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Şişli Belediyesi eski Başkanı Fatma Girik, 4 dakika süren özgeçmişini ekrandan izlerken duygulandı. İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Benli, Berkay ve Fatma Girik'e teşekkür ederken, 20 yıl önce görev yapan Yeşilçam'ın ünlü ismine kapılarını açtıkları için son derece mutlu olduklarını söyledi. Alkışlar arasında sahneye gelerek plaketini alan Fatma Girik, seçim döneminde 'Toprak Ana' sloganını kullanan Başkan Benli'ye teşekkür ederken şöyle dedi:

“Biraz önce başkanımızla konuşuyorduk. Hep erkekler derler ya; 'Ben evin reisi, başıyım' diye. Ayol sen evin başıysan ben neyim? O farkında değil, ben boyunum, boyun. Ben seni nereye çevirirsem, sen oraya gidersin. Aslanım kadınlar. Ben erkekleri de çok seviyorum. Yanlış anlamayın erkek kardeşler. Ama kadınları çok seviyorum, ne yapayım. Bodrum'dan bu gece için geldim. Başkana çok teşekkür ediyorum. Aynı partide olduğum için onu çok seviyorum"

Gecede müzisyen Cahit Berkay'a da plaket verilirken, meydanı dolduran yaklaşık 700 kişi 'Toprak Ana' filmini izledi.