Fatma Girik'e Koronavirüs bulaştırdığı iddia edilen bakıcı ilk kez konuştu: Fatma ablam benim yüzümden ölmüş olabilir

Koronavirüs'e bağlı çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitiren Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik'in, yeğeni ve hastane hakkında "ihmal" ve "taksirle ölüme neden olma" iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Girik'in bakıcısı, Ahu Turanlı Aşkar'ın kendisine PCR testi yaptırmadığını ve Koronavirüs'ü Fatma Girik'e bulaştırmış olabileceğini öne sürdü.

İstanbul'da tedavi gördüğü özel hastanede Koronavirüs'e bağlı çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitiren usta sanatçı Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, yeğeni Ahu Turan Aşkar ile hastane hakkında "ihmal" ve "taksirle ölüme neden olma" iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Günay Girik'in avukatı Akın Centilmen, "Ayın 16'sında Fatma Hanım, hastanede yatarken Türkmenistan uyruklu bakıcısı, Girik'in yeğeni Ahu Turan Aşkar'a kendini iyi hissetmediğini ve test yaptırmak istediğini söylüyor. Test ücretinin 1000 lira gibi bir tutar olduğunu söyleyen bakıcının beyanına göre, Aşkar, parayı çok buluyor ve teste gerek olmadığını söylüyor. Daha sonra Fatma Hanım'da semptomlar çıkıyor, fenalaşınca yoğun bakıma alıyorlar ve bakıcıya test yapılıyor. Testin sonucu pozitif çıkıyor. Duyduğumuza göre Ahu Hanım aşı karşıtıymış. Daha sonra bakıcı, her şeyi Günay Bey'e anlatıyor. Biz de olayda hem hastanenin hem de Ahu Hanım'ın ihmali olduğu gerekçesiyle bulaşıcı hastalıklardan kaynaklı taksirle ölüme neden olma suçundan Bodrum Sulh Ceza Hakimliği'ne suç duyurusunda bulunduk" diye konuşmuştu.

Bakıcısı ilk kez konuştu, Ahu Turanlı'yı suçladı

İddialar sürerken; Girik'in bakıcısı Gozel Yazyyeva konuya ilişkin ilk kez konuştu. MagazinBurada'nın YouTube kanalına açıklamalarda bulunan Yazyyeva, Fatma Girik’e bile bile Koronavirüs bulaştırıldığını iddia etti, yeğeni Ahu Turanlı’yı suçladı. "Fatma Girik benim annem, ablam gibiydi" deyip hıçkırıklara boğulan Yazyyeva, Turanlı'nın Fatma Girik'in ölümünde büyük ihmali olduğunu, Koronavirüs olduğu halde sanatçıya bakmak zorunda olduğu için virüs bulaştırmış olabileceğini iddia etti.

"Ahu Turanlı test yapılmasına izin vermedi" iddiası

Türkmen bakıcı, hastane yetkililerinin yanına indiklerini, test ücretinin 1000 lira olduğunu duyan Ahu Turanlı'nın yaptırmak istemediğini, 'Soğuk algınlığıdır geçer' diyerek kendisine eve gitmesi yönünde izin de vermediğini iddia etti.

Durumu ağırlaşınca başka bir yerde kendisine test yaptırdığını söyleyen bakıcı, testinin pozitif çıktığını, Koronavirüs olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

"Fatma ablam benim yüzümden ölmüş olabilir" diyerek ağladı

Gözyaşlarına hakim olamayan bakıcı, Koronavirüs olduğu halde, Fatma Girik ile yakın temasta olarak bakımını sürdürdüğünü, durumu stabil olan Fatma Girik'in herhangi bir rahatsızlığı olmadığını, ölümüne neden olan Koronavirüs'ü kendisinin bulaştırmış olabileceğini söyleyerek kendini suçladı.