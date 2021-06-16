Fatma Girik Bodrum’a veda ediyor

Uzun süredir Bodrum'da yaşayan Türk sinemasının ünlü ismi Fatma Girik, sağlık sorunları nedeniyle İstanbul’a yerleşme kararı aldı. Bodrum’dan ayrılmadan önce yakın dostlarını ziyaret eden Girik’in, annesi ve ablası ile birlikte Gayrettepe’deki evlerine yerleşeceği öğrenildi.

Yeşilçam’ın usta ismi Fatma Girik, geçirdiği kalça protezi ve beyin ameliyatları sonrası yürümekte zorluk çekmeye başlamıştı. Uzun süredir Torba’da mahallesinde yaşayan Girik, 20 yıldır yaşadığı Bodrum’daki evinin satışa çıkardı. Yürüme güçlüğü çeken usta sanatçının tedavisine İstanbul’da devam edeceği öğrenildi.

Yakın dostlarını ziyaret etti

Bodrum’dan ayrılmadan önce yakın dostlarını ziyaret eden Girik, ev sahiplerinin minik bebeğini bir an olsun kucağından indirmedi. Saatlerce bebekle ilgilenen Girik, minik bebeği arabasıyla gezdirmeyi ihmal etmedi.

Hayatı roman oluyor

Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir röportajda en büyük hayalinin koşmak olduğunu söyleyen Girik, “Rüyalarımda hep koşuyorum. O eski günlerimi çok özledim" ifadelerini kullanmıştı. Usta oyuncunun hayatını konu alacak bir kitap için menajeri Bircan Usallı Silan ile anlaştığı ve menajerinden kitabın roman türünde olmasını istediği öğrenildi. (İHA)