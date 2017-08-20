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Kültür-Sanat

Fatma Girik: Altın Portakal Ulusal Yarışması'nın kaldırılması ülkemiz kültürüne ihanettir!

"Derdimiz uluslararası festivallere karşı olmak değil"

20 Ağustos 2017 02:34

Ünlü Yeşilçam oyuncusu Fatma Girik, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Altın Portakal Ulusal Yarışması'nın kaldırılmasına tepki göstedi. Festivalin kaldırılmasıyla ülkenin kültürüne ihanet edildiğini belirten Girik, "Bu uygulama neredeyse bütün sinema tarihimizi, bu 100 yıllık aşkı inkar etmektir. Bu festival geleneğini yok saymak, ülkemiz kültürüne de ihanettir" dedi.

Duvar'da yer alan habere göre, Antalya Film Festivali’nde Altın Portakal Ulusal Yarışması’nın kaldırılması kararına karşı sinema sektörü ve sanatçılarının tepkileri sürüyor. Meslek birlikleri, sinema dernekleri, vakıflar ve sendikalar, sinemacıların görüşlerini yansıtan videoları sosyal medyada yayınlama kararı aldılar.

Konuyla ilgili, Fatma Girik, “Bir karenin 100 yıllık hatırı vardır. 100 yıllık aşk Türkiye’de sinema ve seyirci ilişkisi.
Bu uygulama neredeyse bütün sinema tarihimizi, bu 100 yıllık aşkı inkar etmektir. Bu festival geleneğini yok saymak, ülkemiz kültürüne de ihanettir. Kaldı ki biz uluslararası festivallere katılma başarısını elde etme zenginliğini göstermiş bir sinema gücüyüz. Derdimiz uluslararası festivallere karşı olmak değil. Başka bir organizasyon da yapılabilir ama bu, Antalya Film Festivalimizin isminden ulusal kelimesinin kaldırılmasını gerektirmez” dedi.

 

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