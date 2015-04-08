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Fatma Girik 145 gündür Memduh Ün'ü bekliyor

Memduh Ün, geçen yıl 11 Kasım'da hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı

08 Nisan 2015 00:55

Türk sinemasının ünlü yıldızlarından Fatma Girik, 145 gündür yoğun bakımda tedavi gören hayat arkadaşı Memduh Ün’ü bekliyor. Girik, her sabah hastanedenin kafesine giderek 95 yaşındaki Ün'den gelecek iyi bir haberi bekliyor.

Ünlü yönetmen Memduh Ün, geçen yıl 11 Kasım’da, Fatma Girik ile birlikte yaşadığı Torba Mahallesi’ndeki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Akciğerlerinde sıvı birikmesi, yüksek tansiyon ve yaşa bağlı organ yetmezliği teşhisi konan Ün, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınmıştı.

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