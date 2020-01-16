Fatma Erdoğan öldürülmeden önce ailesi 3 farklı karakola başvurmuş

İstanbul Bahçelievler'de Fatma Erdoğan (22) altı yıldır evli olduğu ve boşanma davası açtığı Eren Erdoğan (23) tarafından zorla bindirildiği otomobilde 16 Mart 2019'da silahla vurularak öldürüldü. Cinayet davasında tanıklık yapan Fatma Erdoğan'ın teyzesi Fethiye Aladağ, "Eren Erdoğan, Fatma’nın babasının işlettiği kahvehaneye gelip ‘Kızını öldüreceğim’ demiş. Fatma o sırada arabadaymış. O akşam Fatma’nın başına bir şey gelecek korkusuyla üç karakol gezip şikâyette bulunduk. 155’i aradık" dedi.

Erdoğan hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 13 yıla kadar hapis talep edildi. Bakırköy 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki son duruşmada tanıklık yapan Fatma Erdoğan’ın teyzesi Fethiye Aladağ, cinayete varan kadına şiddeti şöyle anlattı:

“Eren Erdoğan, Fatma’nın babasının işlettiği kahvehaneye gelip ‘Kızını öldüreceğim’ demiş. Fatma o sırada arabadaymış. O akşam Fatma’nın başına bir şey gelecek korkusuyla üç karakol gezip şikâyette bulunduk. 155’i aradık. Fatma bize 4 ay süren evliliği boyunca sanığın kendisine fiziksel şiddet uyguladığını, sesi duyulmasın diye onu arabayla boş arsalara götürüp dövdüğünü anlattı. Görünmeyecek yerlerine vuruyormuş. Bir keresinde yine boş arsaya götürdüğünde onu arabasının arkasına bağlayıp sürüklemek istemiş ama oradan geçen biri onları görüp duruma engel olmuş. Fatma’nın omuz ve sırtındaki morlukları gördüm.”

Mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.