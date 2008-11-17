Fatma 4 yıldır okul kuyruğunda

Zihinsel özürlü Fatma Eren dört yıldır İstanbul Kağıthane'de otistik çocuklara eğitim veren Arıcılar İlköğretim Okulu'na kayıt için sıra bekliyor.



Ancak kontenjanlarda boş yer yok. Ailesinin herhangi bir sosyal güvencesi olmadığı için 7 yaşına kadar hiçbir eğitim alamamış olan talihsiz Fatma, 2006'da bakıma muhtaç özürlülerin tespiti ve bakımını düzenleyen yönetmeliğin değişimiyle, haftada 10 saat ücretsiz eğitim imkânına kavuştu. On sekiz yaşındaki ağabeyi de duyma engelli olan Fatma'nın ailesi bundan tam 15 ay önce devletten evde bakım yardımı alabilmek için de başvurmuş. Ancak tüm dosyaları tam olmasına rağmen henüz yanıt alamamışlar