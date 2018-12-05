T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fatih'teki yazar kasa hırsızlığı kamerada

  Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL, (DHA) FATİH'te bir iş yerinden yazar kasa çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

05 Aralık 2018 15:10

 

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL, (DHA) FATİH\'te bir iş yerinden yazar kasa çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Mahallesi\'nde 2 Aralık\'ta bir iş yerine giren şüpheli, yazar kasayı alarak kaçtı. İhbar üzerine hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Şüphelinin kimliğini tespit eden polis, Ayvansaray Mahallesi\'nde aynı gün şüpheliyi yakaladı Şüpheli E.K, yaşının küçük olması üzerine Çocuk Büro Amirliği\'ne sevk edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI
Güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelinin, yazar kasayı alarak iş yerinin penceresinden kaçma anı görülüyor. 

(FOTOĞRAF)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA FATİHEdinilenYavuz Sultan Selim MahallesiAralıkFatihEmniyet MüdürlüğüAyvansaray MahallesiBüro AmirliğiEmniyettekiKAMERASINA YAKALANDI Güvenlik
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24