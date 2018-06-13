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FATİH'TEKİ VAHŞET: 3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

  Haber-Kamera: Ali AKSOYER İstanbul DHA Fatih'te bir evin banyosunda çamaşır makinesinin içinde Tunuslu Rochdi Teboulbi'nin (50) cesedinin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

13 Haziran 2018 19:38

 

Haber-Kamera: Ali AKSOYER İstanbul DHA
Fatih\'te bir evin banyosunda çamaşır makinesinin içinde Tunuslu Rochdi Teboulbi\'nin (50) cesedinin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği\'nde İskenderpaşa Mahallesi Kızanlık Caddesi\'ndeki bir evin banyosunda, üzeri betonla kapatılmış çamaşır makinesinde, bavul içinde Teboulbi\'nin cesedinin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan Muhammed E. E. (31), Sami A. (50) ve Necla M.\'nin (30) işlemleri tamamlandı. Şüphelilerin sorgusunda suçlamaları kabul etmedikleri, cesedi saklama konusunda ise birbirlerini suçladıkları öğrenildi. 
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:
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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi
 

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