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Fatih'teki silahlı olaya ilişkin bir gözaltı İSTANBUL (A.A)

01 Aralık 2011 16:22

-Fatih'teki silahlı olaya ilişkin bir gözaltı İSTANBUL (A.A) - 01.12.2011 - Libya uyruklu Samir Salem Ali Elmadhavri'nin dün Topkapı Sarayı Müzesi'nde görevli 2 kişiyi silahla yaraladıktan sonra ölü ele geçirildiği olaya ilişkin bir kişi gözaltına alındı. Elmadhavri'nin kaldığı Taksim'deki otelde arama yapan ve kamera kayıtlarını inceleyen polis, saldırganın otelde kaldığı 2 gün içinde görüştüğü bir kişiyi tespit etti.  Bu kişi, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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