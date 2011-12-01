-Fatih'teki silahlı olaya ilişkin bir gözaltı İSTANBUL (A.A) - 01.12.2011 - Libya uyruklu Samir Salem Ali Elmadhavri'nin dün Topkapı Sarayı Müzesi'nde görevli 2 kişiyi silahla yaraladıktan sonra ölü ele geçirildiği olaya ilişkin bir kişi gözaltına alındı. Elmadhavri'nin kaldığı Taksim'deki otelde arama yapan ve kamera kayıtlarını inceleyen polis, saldırganın otelde kaldığı 2 gün içinde görüştüğü bir kişiyi tespit etti. Bu kişi, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.