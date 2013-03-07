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Yaşam

Fatih'teki rehine dehşeti kanlı bitti

Fatih'te bir genç, girdiği evde iki kadını rehin aldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İkna edilemeyen saldırgan özel harekat polisleri tarafından göğsünden vurularak etkisiz hale getirildi

07 Mart 2013 19:25

Hırsızlık amacıyla daireye giren Serkan K içeride 2 kadını görünce paniğe kapıldı. Genç adam evde bulunan Işın Y., ve Pınar Y., isimli 2 kadını rehin aldı. Olayı gören vatandaşlar durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği aldıktan sonra Serkan K'yi ikna etmeye çalıştı. Bu sırada özel harekat polislerine de haber verildi.

Yaklaşık 6 saat süren çabalar sonuçsuz kalınca özel harekat polisleri eve girerek saldırganı tek kurşunla göğsünden vurarak etkisiz hale getirdi. Serkan K olay yerinde bulunan ambulansla Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Işın Y ve Pınar Y ise karakola götürüldü.

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