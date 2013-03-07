Fatih'teki rehine dehşeti kanlı bitti

Hırsızlık amacıyla daireye giren Serkan K içeride 2 kadını görünce paniğe kapıldı. Genç adam evde bulunan Işın Y., ve Pınar Y., isimli 2 kadını rehin aldı. Olayı gören vatandaşlar durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği aldıktan sonra Serkan K'yi ikna etmeye çalıştı. Bu sırada özel harekat polislerine de haber verildi.

Yaklaşık 6 saat süren çabalar sonuçsuz kalınca özel harekat polisleri eve girerek saldırganı tek kurşunla göğsünden vurarak etkisiz hale getirdi. Serkan K olay yerinde bulunan ambulansla Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Işın Y ve Pınar Y ise karakola götürüldü.