FATİH'TE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM- Hakan KAYA- İSTANBUL DHA

Fatih\'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı\'nda trafik durma noktasına geldi.

Kaza, Fatih Atatürk Bulvarı İMÇ Çarşısı önünde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu\'ndan Aksaray istikametine giden minibüsün sürücüsü önüne çıkan yayaya çarpmamak için sola manevra yapınca kaldırıma çarptı. Arkadan gelen iki otomobil de duramayarak çarpıştı. Araç içerisinde sıkışan bir sürücü ile yaralanan yaya için olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü otomobilden çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Kaza yapan sürücülerden Yunus Emre Ay \"Minibüsün önüne yaya çıkınca direksiyonu kırdı. Ben de ona vurmamak için manevra yaptım. Arkadaki araçta duramadı. Üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi\" dedi. Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı Aksaray istikametinde trafik durma noktasına geldi.



Görüntü Dökümü:

Kaza yapan araçlar

Olay yerindeki itfaiye ekipleri

Trafiğin yönlendirilmesi

Kazaya karışan sürücünün olayı anlatması

Trafikten görüntü

Genel ve detaylar