Fatih'te zincirleme trafik kazası

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen Suriye plakalı otomobil, Vatan Caddesi Bayrampaşa TEM bağlantı yolu Ankara istikametinde kontrolden çıkarak, zincirlemeye kazaya neden oldu.

Suriye plakalı araç, ardından karşı yöne geçerek, Yusuf Tuncel (34) idaresindeki 34 YR 7359 plakalı otomobille çarpıştı. 34 YR 7359 plakalı araç da Serhat Kızılkaya yönetimindeki 34 TP 5945 plakalı İETT otobüsüne vurdu.

Vatandaşların ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi.

Sağlık görevlileri, Suriye plakalı otomobildeki Bassam Aleissa ile yanındaki yaralıyı araçtan çıkartarak ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

Ekipler, daha sonra 34 YR 7359 plakalı araçta sıkışan Yusuf Tuncel ile yanındaki Mehmet Kaya'yı çıkardı. Kaya, ilk müdahalesinin ardından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Tuncel ise İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tuncel'in sağlık durumunun ciddi olduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle TEM bağlantı yolu çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Hasarlı araçların çekici yardımıyla kaldırılması ve belediye işçilerinin temizlik çalışmasının ardından trafik normale döndü.