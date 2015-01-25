T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Fatih'te zincirleme trafik kazası

Kaza nedeniyle TEM bağlantı yolu çift yönlü olarak trafiğe kapandı

25 Ocak 2015 09:08

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen Suriye plakalı otomobil, Vatan Caddesi Bayrampaşa TEM bağlantı yolu Ankara istikametinde kontrolden çıkarak, zincirlemeye kazaya neden oldu.

Suriye plakalı araç, ardından karşı yöne geçerek, Yusuf Tuncel (34) idaresindeki 34 YR 7359 plakalı otomobille çarpıştı. 34 YR 7359 plakalı araç da Serhat Kızılkaya yönetimindeki 34 TP 5945 plakalı İETT otobüsüne vurdu.

Vatandaşların ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi.

Sağlık görevlileri, Suriye plakalı otomobildeki Bassam Aleissa ile yanındaki yaralıyı araçtan çıkartarak ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

Ekipler, daha sonra 34 YR 7359 plakalı araçta sıkışan Yusuf Tuncel ile yanındaki Mehmet Kaya'yı çıkardı. Kaya, ilk müdahalesinin ardından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Tuncel ise İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tuncel'in sağlık durumunun ciddi olduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle TEM bağlantı yolu çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Hasarlı araçların çekici yardımıyla kaldırılması ve belediye işçilerinin temizlik çalışmasının ardından trafik normale döndü.

ETİKETLER

zincirleme kazaistanbulfatihsuriye plakatem yolu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24