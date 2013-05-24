Fatih'te yapılan fuhuş operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı

Fatih’te düzenlenen fuhuş operasyonunda, aralarında işletme müdürünün de bulunduğu 23 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Aksaray’da fuhuşa aracılık yaptığı ihbarını alan ve bunun üzerine harekete geçen Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, bugün gece saatlerinde bir diskoya baskın düzenledi. Operasyonda aralarında işletme müdürü ve 2 personelin de bulunduğu 3 kişi ile fuhuş yaptığı iddia edilen 20 hayat kadını polis tarafından gözaltına alınarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

İhsan Yalçın'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, gözaltına alınan kadınların AIDS mikrobu taşıyıp taşımadığı, Bakırköy Deri ve Tenasül Hastalıkları Hastanesi’nde yapılacak tahlillerin ardından belirlenecek. Orta Asya ve Balkan ülkelerine mensup 20 kadının test sonuçlarının çıkacağı güne kadar gözetim altında tutulacağı belirtildi. İşletme müdürü ile diğer 2 personelin ise polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Müşteri kılığında diskoya giren ve kadınlarla 300 TL'ye pazarlık yapan 2 polisin, operasyonun başlaması için dışarıda bekleyen ekipleri telefonla arayarak, "Lodos burada güzel esiyor. Gelin birlikte serinleyelim" şifresini kullandığı öğrenildi.