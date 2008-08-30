Fatih’te trafik kazası

Fatih'te asker uğurlayan gençlerin bulunduğu otomobil, Unkapanı Köprüsünde karşı yöne geçerek İETT otobüsüyle çarpıştı. Kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.







Taksim'den dönen ve içinde asker uğurlayan gençlerin bulunduğu, Bahri Atan yönetimindeki 34 BB 432 plakalı otomobil, Unkapanı Köprüsü üzerinde kontrolden çıkıp karşı yönden gelen Erdinç Korkmaz idaresindeki Beylikdüzü-Taksim seferini yapan 34 TN 2668 plakalı çift katlı İETT otobüsüyle çarpıştı.

Otomobili altına alarak bir süre sürükleyen otobüs, kaldırıma çıktıktan sonra köprünün korkuluklarına çarparak durabildi. İçinde yaklaşık 30 yolcu olduğu öğrenilen otobüsün denize düşmemesiyle facianın eşiğinden dönülmüş oldu.

Kazanın ardından olay yerine polis ekipleri ile çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada ön ve üst tarafı parçalanan otomobilin sürücüsü Bahri Atan (27) ile araçtaki Aytaç Kır (24) ve Ömer Çakır (23) hayatını kaybetti.





Yaralanan otobüs yolcularından Nurettin Çaylak (39) Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Mahmut Can (30) ve Ercan Şengezer (49) ise Taksim İlkyardım Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen bazı kazazede yakınları, polis ve ilk yardım ekipleriyle tartıştı. Bu kişiler polis tarafından uzaklaştırıldı.

Otobüs yolcularından biri, saatin geç olması nedeniyle yolculardan çoğunun uyuduğunu belirterek, kazada otobüsün camları kırıldığı için cam kesiklerinden yaralanmalar meydana geldiğini, şoförün de yüzünü cam parçasının kestiğini gördüğünü anlattı. Kaza nedeniyle Unkapanı Köprüsü'nde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.