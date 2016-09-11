Fatih'te tatlı dükkanında çökme; 3 yaralı

İstanbul Fatih'te iki katlı tatlı dükkanında meydana gelen çökmede 3 kişi yaralandı.

İlyasbey Caddesi 57 numara üzerinde saat 15.30 sıralarında meydana gelen çökmede zeminde yaklaşık 1 metrelik çukur oluştu. Doğan Haber Ajansı, olayda yaralanan üç kişinin, diğer çalışanlar ve vatandaşların yardımıyla çukurdan çıkarıldığını duyurdu.

İhbar üzerine olayyerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan ve Samatya’daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan kişilerin, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Bu arada, olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri emniyet şeridi çekerek inceleme çalışması yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çökmenin nedeni yapılacak incelemelerin ardından belli olacak. Öte yandan, olay sırasında yaklaşık 1 saat çift yönlü trafiğe kapatılan İlyasbey Caddesi, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin ayrılmasından sonra yeniden açıldı.