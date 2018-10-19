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FATİH'TE POMPALI TÜFEKLE İŞ YERİNE ATEŞ AÇTI

  *O anlar kamerada Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA Fatih'te bir kişi arkadaşının iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı

19 Ekim 2018 13:12


 
*O anlar kamerada

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA
Fatih\'te bir kişi arkadaşının iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Olay, 16 Ekim Salı günü Fatih\'te meydana geldi. Arkadaşı M.E.(27) ile tartışan F.O.(26) arkadaşının işyerine giderek pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. İşyerinin güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri kısa sürede F.O.\'yu yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler F.O.\'nun evinde yaptıkları aramalarda olayda kullandığı pompalı tüfeği de ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.O. önceki gün sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkama tarafından tutuklandı. 
 
ATEŞ AÇMA ANI KAMERADA 
Yaşanan pompalı tüfekli saldırı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde F.O. arkadaşı M.E.\'nin işyerine elinde bir kutu ile geliyor. Kutudan çıkarttığı tüfek ile ateş açan F.O kaçıyor.  Gözaltına alınan F.O.\'nun polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edilmesi görüntülendi. 
 
Görüntü Dökümü
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GÜVENLİK KAMERASI
-F.O.\'nun işyerine kutu ile gelmesi
-Kapının açılması üzerine tüfeği çıartması
-F.O.\'nun ateş açması
POLİS KAMERASI
-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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