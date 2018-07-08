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Fatih'te motosiklet kazası: 1 ağır yaralı

Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL,(DHA) FATİH'te gece saatlerinde tramvay yolunda ilerleyen bir motosiklet sürücüsü yolun karşısına geçmek isteyen  taksiye çarptı

08 Temmuz 2018 08:36

Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL,(DHA) FATİH\'te gece saatlerinde tramvay yolunda ilerleyen bir motosiklet sürücüsü yolun karşısına geçmek isteyen  taksiye çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. 

Kaza Fatih\'te gece saat 03:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,  34 BIL 387 plakalı motosikletin sürücüsü Millet Caddesi üzerinde tramvay yolunda ilerlerken Pazar Tekke Durağı\'na geldiği sırada yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet A.\'nın kullandığı 34 TBB 84 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar bir yandan yaralının yardımına koşarken bir yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem aldı. Sağlık ekipleri de ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı.  Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. 

TİCARİ TAKSİ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Olay sonrası polis ekipleri taksi sürücüsünü gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Kazaya karışan taksi ve motosiklet çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Meslektaşlarının kaza yaptığını haber alan çalışanlar olay yerine gelerek polisten bilgi aldı.  Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 
(FOTOĞRAFLI)

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