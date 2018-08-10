Fatih'te korkutan daire yangını

Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL,(DHA) FATİH\'te gece saatlerinde bir dairede çıkan yangın kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sokağın her iki tarafına da araçların park etmesinden dolayı ilerlemekte güçlük çekti.

Yangın Fatih, Şehremini Mahallesi\'nde gece saat 02:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaşgarlı Mahmut Sokak\'ta bulunan 4 katlı bir binanın giriş katında bulunan dairenin mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinleri daireden dumanların yükseldiği görünce hemen komşularını kaldırarak durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ayrıca yangının çıktığı binada oturan vatandaşlar yangın tüpüyle yardıma koşarak ilk müdahaleyi yaptı.

İTFAİYE ARAÇLARI İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri dar sokakta araçların karşılıklı park etmesinden dolayı yangına ulaşmakta güçlük çekti. Bu sırada itfaiye ekipleri araçlardan inerek olay yerine yaya olarak devam etti. Park halindeki araçlarının başına gelen sürücüler otomobillerini bulunduğu yerden kaldırdı. Sürücüsüne ulaşılamayan araçlara ise trafik polisi gelerek müdahale etti. İtfaiye ekipleri dairenin mutfak kısmından çıkan yangını kısa sürede söndürerek soğutma ve duman tahliye çalışmaları yaptı. Olay sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ

Yangının çıktığı sokakta oturan bir mahalle sakini, \"Geldiniz gördünüz bu sokağa, arabalardan bir şey geçemiyor. Ne itfaiye, ne ambulans, ne de çekici geçebiliyor. Büyük bir yangın çıksa bu sokakta ortadan geçilmiyor. Kaldırımlar biraz içeri alınsa o zaman ortadan araba geçebilecek. Senelerce bu ortayı açmak için uğraş verdik. Kaldırımları yirmişer santim içeri alınsın da bu ortalar açılsın. Vatandaş, cenaze aracını, ambulansı ve itfaiyesi rahat rahat geçsin. Bununla ilgili dilekçeler verildiği halde netice alınmadı. Araçların park etmemesi lazım, eğer komşularımız park ediyor ihtiyaçları var o zaman belediyemizin kaldırımları içeri doğru alması gerek\" diyerek tepki gösterdi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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