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Yaşam

Fatih'te kaçak içki operasyonu; 54 gözaltı

Operasyonda 3 bin şişe kaçak içki ele geçirildi

02 Aralık 2016 23:51

İstanbul Fatih'te bir iş hanına düzenlenen operasyonda 3 bin şişe kaçak içki ele geçirildi. Operasyonda 19'u yabancı 54 kişi gözaltına alındı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş ve Güvenlik Büro ekipleri, gelen bir ihbar üzerine Süleymaniye'de bulunan bir iş hanına operasyon düzenledi. Han içinde bulunan 27 dükkanda kaçak içki imal edildiğini tespit eden polis, aralarında viski, votka ve rakı gibi içkilerin de bulunduğu 3 bin şişe kaçak içkiye el koydu.

Polis ayrıca 4 bin boş içki şişesi, çok sayıda sahte bandrol ve etiket ele geçirdi. Baskın sırasında imalathanelerde çalışan 19'u yabancı uyruklu 54 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, yüzlerce şişe kaçak içki imha edilmek üzere toplandı.

Öte yandan, iş hanına gelen Fatih İlçe Tarım Müdürlüğü'nden yetkililer her cins içki ve markadan içeriklerinin ne olduğu ile ilgili analiz yapmak üzere numune aldı.

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