Fatih'te hesaba itiraz eden turistlere saldırı; 1 ölü

Fatih'in Kemalpaşa mahallesinde geçtiğimiz perşembe günü bir iş yeri önünde çıkan kavgada İranlı H.K. (40) ve P.M. (29) bıçaklandı. Yapılan incelemede şüphelilerin turistleri kandırarak eğlence mekanlarına götürdükleri, grup halinde ortak hareket ederek müşterilere yüksek fiyatlar çıkarttıkları, fiyata itiraz eden turistleri döverek gasp ettikleri belirlendi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan H.K, hayatını kaybetti.

Hürriyet'te yer alan habere göre; güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan polis, İranlı turistlere saldıran 6 kişiyi tespit etti. Yapılan operasyon sonucu saldırganlar gözaltına alındı.

Yapılan incelemede şüphelilerin turistleri kandırarak eğlence mekanlarına götürdükleri, grup halinde ortak hareket ederek müşterilere yüksek fiyatlar çıkarttıkları, fiyata itiraz eden turistleri döverek gasp ettikleri belirlendi. Haklarında "Kasten Yaralama" ve "Kasten Öldürme" suçlarından işlem yapılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.