Fatih'te gözaltına alınan Rus vatandaşı casus mu?

Fatih’te bir otelde kaldığı belirlenen Makharbi Isaev, polisin düzenlediği gizli bir operasyonla Rus casusu olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. İstanbul’da 8 Nisan’da da 2 Rus casusu yakalanmıştı.

İstanbul’da Rusya ile bağlantılı olduğu iddia edilen eylem hücrelerinin peşine düşen polis, iki hafta içinde yaptığı ikinci operasyon sonunda Makharbi Isaev adlı bir şüpheliyi gözaltına aldı. Fatih’te bir otelde gözaltına alınan Isaev’in, 11 Nisan’da Atatürk Havalimanı’ndan Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edildi. Polis otel odasındaki aramada sırt çantasının içinde 7.65 mm.lik tabanca buldu.

Rus uyruklu Iurii Anisimov ve Aleksandr Smirnov’u, Çeçen uyruklu Vahid Edelgiriev’i öldüren ekipte yer aldıkları iddiasıyla yakalayan İstanbul polisi, bu operasyondan iki hafta sonra yine Rusya Federasyonu pasaportu taşıyan Makharbi Isaev’i gözaltına aldı. Milliyet’in haberine göre, 18 Nisan günü İstanbul Emniyeti’ne gelen bir ihbar polisi harekete geçirdi. İhbarda, İstanbul’a eylem yapmak amacıyla gelen bir kişinin kimliğinin ve kaldığı adresin bildirilmesi üzerine İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, ihbarda belirtilen adresi takibe alarak bilginin doğruluğunu araştırdı.



Savcılık talimatıyla yapılan araştırma sonrasında, ihbarda adı geçen Makharbi Isaev’in otelde kaldığı anlaşıldı. Bu arada, otelde önlem alan polis, gizli bir operasyonla Isaev’i kaldığı odada yakaladı.

Yapılan ilk araştırmada İstanbul’da bir haftadır bulunan Isaev’in 11 Nisan’da Atatürk Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaptığı anlaşıldı. 1989 doğumlu olarak pasaport kayıtlarında görülen şüphelinin, 2014’te 10 yıllık pasaport sahibi olduğu ve 3643592 seri numaralı Rusya Federasyonu pasaportunu kullandığı görüldü.

Şüpheli Isaev’in kaldığı odada yapılan aramada sırt çantası içinde 7.65’lik Vizör marka tabanca ele geçirildi.

MİT soruşturmada

Çeçenlere karşı suikast yapacağı iddiasıyla İstanbul’a geldiği ifade edilen Isaev’in üzerinden elde edilen dijital ekipmanların incelemeye alındığı ve MİT’in de soruşturmaya katıldığı öğrenildi.

Tabancanın izi sürülüyor

Emniyet’teki sorgusunda çok fazla bilgi vermediği kaydedilen Isaev’in, sorunsuz biçimde havalimanından giriş yaptığı anlaşılırken, çantasında ele geçirilen tabancanın izi sürülmeye başlandı. Ayrıca, gizli tutulan operasyonda elde edilen pasaportta belirtilen Makharbi Isaev isminin gerçek olup olmadığı araştırılırken, Rus ajanlarla bağlantısının bulunduğu öne sürülen Isaev’in kullandığı telefonların da incelendiği ifade edildi. 8 Nisan’da İstanbul’da MİT ve İstanbul Emniyeti’nin ortak yürüttüğü soruşturmada, Çeçen komutan Edelgiriev’in öldürülmesine karıştıkları gerekçesiyle Iurii Anisimov (52) ve Aleksandr Smirnov (55), yeni eylem için keşif yaptıkları sırada ajan oldukları iddiasıyla tutuklanmıştı.

