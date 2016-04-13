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MİT, Çeçen komutanı öldüren 2 Rus ajanını yakaladı

Operasyona, "KAMA" adının verildiği belirtildi

13 Nisan 2016 12:32

İstanbul'da 1 Kasım 2015'te Çeçen komutan Vahid Edelgiriev'i öldüren ekipte yer alan 2 Rus suikastçı, 8 Nisan'da İstanbul'da yakalandı. MİT Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün birlikte yürüttüğü operasyon filmleri aratmadı. Rus ajanlar Iurii Anisimov (52) ve Aleksandr Smirnov (55), yeni eylem için keşif yaptıkları sırada kıskıvrak yakalandı. Sorgularında konuşmayı reddeden 2 Rus, mahkeme tarafından tutuklandı.

 

İnterpol kimliği çıktı

 

Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre, iki Rus'un üzerinde sahte olduğu belirtilen Interpol kimliği, çok sayıda Rus devlet görevlisine ait fotoğraflar, USB bellek, numara ve PIN/PUK bilgileri telefonlara yapıştırılmış vaziyette telefon, ardışık seri numaraları olan Amerikan doları ele geçirildi.

 

Anbean operasyon

 

 

-Operasyonun MİT ve emniyetin yaklaşık 6 aylık ortak çalışması sonucunda gerçekleştiği öğrenildi. Vahid Edelgiriev suikastında beyaz renkli  SkodaOctavia marka araç kullanıldığı, aracın suikasttan 20 gün önce, 11 Ekim 2015'te  İstanbul'a gelen  Rusya vatandaşı Aleksandr Nasyrov (43) tarafından kiralandığı tespit edildi.

-Nasyrov,  Türkiye'de bulunduğu 11-16 Ekim 2015 tarihleri arasında birer gün arayla 2 araç kiraladı. 11 Ekim'de kiralanan  Skoda Octavia, 13 Ekim'de kiralanan gri renkli Toyota Corolla araçlar,  İstanbul dışına çıkarılarak  Yalova'da Meydan Otopark'ına bırakıldı.

-Nasyrov,  İstanbul'da Peninsula Otel'de tek başına konakladı ve  16 Ekim'de  Atatürk Havalimanı'ndan çıkış yaparak  Türkiye'den ayrıldı.

-Türkiye'deki her hareket alanı tespit edilen Nasyrov'un ülkede bulunduğu tarihler, öncesi ve sonrası MİT'in izleme sistemindeki tüm şüpheli gelişmeler-otellere rezervasyonsuz gelenler, nakit ödeme yapanlar, şüpheli GSM hareketleri- tek tek incelendi.

-İnceleme sonucunda iki Rus suikastçının, 11-13 Ekim tarihlerinde; Yalova/Lova Hotel SPA'ya giriş yaparak farklı odalarda konakladıkları, 14 Ekim tarihinde öğle saatlerinde otelden yaya olarak ayrıldıkları belirlendi.

-Iurii Anisimov ve Aleksandr Smirnov,  Yalova'dan  İstanbul'a gelerek 14-16 Ekim tarihleri arasında  Sultanahmet'teki The Byzantium Hotel ve Senatus Otel'de ayrı ayrı konakladı.

-Araçları temin eden Nasyrov, suikastçılar Smirnov ve Anisimov ile Senatus Otel civarında buluştu. Şahıslar  16 Ekim 2015'te  İstanbul'dan ayrıldı.

-Giriş kayıtları ve yüz tanıma sisteminde yapılan incelemede Aleksandr Smirnov'un Aleksandr Fedin, Iurii Anisimov'un ise Yury Ndreev ismine düzenlenmiş sahte pasaportlarla  Türkiye'ye girişleri tespit edildi.

-Suikastçıların kullandıkları isimler, hareket tarzları ve eşkâllerinin tespit edilmesi sonrasında basına herhangi bir açıklama yapılmadı.  Türkiye'ye tekrar gelme ihtimalleri göz önüne alınarak uyku sürecine geçildi.

-İki şüpheli  4 Nisan 2016'da tekrar  İstanbul'a geldi; aynı şekilde araç kiralayıp  Yalova'ya geçti.  İstanbul'a döndüklerinde keşif sürecinde iken gözaltına alındı.

 

Kod adı KAMA

 

Vahid Edelgiriev cinayetinde  Skoda, öncesindeki keşif sürecinde ise Toyota marka araç kullanıldı. Güvenlik birimleri, keşfe ilişkin kamera görüntülerine ulaştı. Edelgiriev silahla vurulduktan sonra gözünden bir kama ile bıçaklanarak öldürüldü. Bu yüzden Türk güvenlik birimlerinin bu operasyonuna, "KAMA" adı verildi. Rus istihbarat servisleri FSB ve SVR'nin amblemlerinde de bıçak/ kılıç figürü kullanılıyor.

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