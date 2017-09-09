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FATİH'TE GÖÇMEN OPERASYONU... YASADIŞI YOLLARLA YURTDIŞINA KAÇACAKLARDI

Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul DHA İstanbul Fatih'te yasadışı yollarla yurtdışına kaçmaya hazırlanan 30 göçmen polis tarafından yakalandı

09 Eylül 2017 15:39

Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul DHA
İstanbul Fatih\'te yasadışı yollarla yurtdışına kaçmaya hazırlanan 30 göçmen polis tarafından yakalandı. Operasyonda organizatör oldukları belirlenen 4 şüpheli de gözaltına alındı. 
İstanbul Kaçakçılık Şuçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir göçmen grubunun yasadışı yollarla yurtdışına kaçmak üzere Fatih\'ten minibüsle yola çıktığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, minibüse yaptığı operasyonda 4\'ü çocuk 30 göçmen ile organizatör oldukları belirlenen H.R.O.O (24), I.S.A (37), Y.M.H.H. (29), H.T.N.\'yi (26) yakaladı. Göçmenlerin sırt çanlarında yapılan aramalarda da can yelekleri ele geçirildi. 4 şüphelinin, 30 göçmeni yasadışı yollarla Türkiye\'den Romanya\'ya oradan da Avrupa ülkelerine götürmeyi planladığı öğrenidi. 

Görüntü Dökümü:
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-Minibüs içindeki göçmenler
-Organizatörlerin gözaltına alınması
-Genel ve detaylar


 

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