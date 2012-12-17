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Yaşam

Fatih'te fuhuş oprerasyonu: 40 gözaltı

Aksaray'da bir eğlence merkezine düzenlenen operasyonda, fuhuş yaptıkları iddiasıyla yabancı uyruklu 40 kadın gözaltına alındı

17 Aralık 2012 13:30

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine Aksaray 'daki bir eğlence merkezine operasyon yaptı. Yabancı uyruklu 40 kadın  fuhuş yaptıkları ve fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

Polisin, buradaki kadınların bir saatlik ilişki için 250 lira istediklerini tespit etmesi üzerine, eğlence merkezindeki Rus, Ukrayna, Moldova, Belarus, Türkmenistan ve Kazakistan uyruklu 40 kadın gözaltına alındı.

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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