Fatih'te fuhuş operasyonu: 25 gözaltı

Fatih'te düzenlenen fuhuş operasyonunda, biri işletme sahibi, 24'ü de yabancı uyruklu kadın olmak üzere 25 kişi gözaltına alındı.

Yabancılar Şube Müdürlüğü ekiplerince bir ay süren fiziki takip sonucu çalışma izni olmadan Aksaray'da faaliyet gösteren bir eğlence merkezine düzenlenen operasyonda, fuhuş yaptıkları öne sürülen, aralarında Ukrayna, Rusya, Azerbaycan uyrukluların ağırlıklı olduğu 24 kadın yakalandı.

Eğlence merkezinde yapılan incelemede, kadınların, müşterilerle yan binadaki otele, eğlence merkezinden çıkmadan, özel bir bölümden geçtikleri tespit edildi.

Kadınlarla birlikte eğlence merkezinin işletmecisi de gözaltına alınarak, Yabancılar Şube Müdürlüğünün Kumkapı'daki misafirhanesine getirildi.

Gözaltına alınan kadınların yapılacak sağlık kontrolü ve kimlik tespitlerinin ardından sınır dışı edilecekleri bildirildi. (aa)