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Yaşam

Fatih'te fuhuş operasyonu

Fatih'te fuhuş yaptıkları ve yaptırdıkları iddiasıyla 39'u kadın 45 kişi yakalandı.

17 Haziran 2010 03:00

T24- Aksaray'daki bir eğlence yerine giden kişilerin buradaki kadınlarla fuhuş yapmak amacıyla anlaştıktan sonra yanındaki bir otele gittikleri yönünde bilgi alan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.


Müşteri gibi davranarak söz konusu eğlence mekanına giren biri kadın 3 polis memuru, buradaki kadınların fuhuş pazarlığı yaptığını belirledi. İçerideki polis memurlarının cep telefonuyla mesaj göndererek haber vermesi üzerine dışarıda bekleyen ekipler de operasyon başlattı.


Operasyonda, çoğu yabancı uyruklu 39 kadın ile otel ve eğlence mekanının yöneticileri ile bazı çalışanlarının da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.


Yakalanan yabancı uyruklu kadınlardan Türk vatandaşlığına geçenler hakkında ''fuhuş yapma'', otel ve eğlence yeri yöneticileri hakkında ''fuhşa aracılık etme'' suçundan işlem yapılacağı, diğer yabancı uyruklu kadınların sınır dışı edileceği bildirildi.

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