Fatih'te doğalgaz borusu alev aldı!

T24 - Fatih'te bir sokaktaki altyapı çalışması sırasında hasar gören doğalgaz borusunun alev alması sonucu çıkan yangında, çevredeki binalarda hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Atikalipaşa Mahallesi Sarayağa Sokak'ta yapılan altyapı çalışması sırasında doğalgaz ve elektrik hattına zarar verildi.



Elektrik kablolarındaki kıvılcım sonucu doğalgaz hattında yangın çıktı. Alevler, sokaktaki 5 katlı bir binaya sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, çevredeki birkaç apartmanın da camları kırıldı.



İkinci bir patlama riski nedeniyle emniyet ekipleri sokağı güvenlik şeridiyle kapattı.



Çalışmaların ardından evine giren ve sinir krizi geçirerek pencereden etrafa kırık cam parçaları fırlatan bir kişi, ailesi tarafından güçlükle sakinleştirildi.



Bu arada, bölgede seçim çalışması yapan AK Parti İstanbul 2. bölge milletvekili adayları Şirin Ünal ve Ahmet Hamdi Çamlı da olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı.





İGDAŞ açıklaması



Öte yandan İGDAŞ'tan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, saat 15.25'te Fatih Atikalipaşa Mahallesi Sarayağa Sokakta bir altyapı kuruluşunun çalışması esnasında polietilen doğalgaz hattına ve elektrik kablolarına zarar verildiği belirtilerek, elektrik kablolarındaki kıvılcım sonucu doğalgaz hattında yangın çıktığı kaydedildi.





İGDAŞ 187 Doğalgaz Acil Ekiplerine gelen ihbar üzerine olay yerine gidilerek hattın doğalgazının kesildiği ve çevre güvenliğinin sağlandığı ifade edilen açıklamada, yangının itfaiye tarafından söndürüldüğü, yangın sonucu iki binada maddi hasar meydana geldiği, ölü ya da yaralı bulunmadığı bildirildi.



Açıklamada, bölgedeki bazı sokak ve caddelerin doğalgazının güvenlik amacıyla kesildiği, doğalgaz hattındaki hasarın giderilmesinin ardından kontrollü olarak bölgeye yeniden gaz arzının sağlanacağı kaydedildi.



