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Fatih'te denizden ceset çıktı

İbrahim AKTÜRK - Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA) Fatih'te, deniz kıyısında kayalıkların arasına sıkışmış halde erkek cesedi bulundu

15 Ekim 2017 19:49

İbrahim AKTÜRK - Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA) Fatih\'te, deniz kıyısında kayalıkların arasına sıkışmış halde erkek cesedi bulundu. Polis, 40-45 yaşlarında bir erkeğe ait olan cesedin kimliğini tespit etmek için inceleme başlattı. Samatya sahilinde gezen vatandaşlar, deniz kıyısında kayalıkların arasında hareketsiz halde duran bir kişiye rastladı. Olayı görenler, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri, 40-45 yaşlarında olan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, kıyıya çıkarılan cesedin üzerinde inceleme yaptı. Ceset, Samatya\'da bulunan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. 

(FOTOĞRAF) 
 
 

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