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Yaşam

Fatih'te çıkan yangın 1 can aldı

İstanbul'un Fatih semtinde 5 katlı apartmanın 3. katındaki dairede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

08 Kasım 2009 02:00

Alınan bilgiye göre, Fevzipaşa Caddesi Lüleci Hünkar Sokak 9 numarada bulunan 5 katlı apartmanın 3. katındaki dairede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, patlamaların da meydana geldiği yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangının söndürülmesinin ardından polis ve itfaiye ekiplerinin evde yaptığı incelemede, bir kadının cesedine rastlandı.

Adının "Müjgan" olduğu bildirilen 50 yaşlarındaki kadına ait olduğu sanılan ceset, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

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