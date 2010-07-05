Fatih'te çatışma: 1 ölü

T24 - Polisle saldırgan arasındaki kovalamaca sonucu 1 kişi silahla vurularak hayatını kaybetti.



Merkez Valisi Hüseyin Çapkın, Fatih'te 155 Polis İmdat Hattı'na gelen ihbarı değerlendiren polislere açılan ateş sonucu 2 polis memurunun yaralandığını ve saldırganın öldürüldüğünü bildirdi.



Fatih'teki silahlı çatışmada yaralanan ve İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan polis memuru İsmail Ertok'u ziyaret eden Çapkın, hastaneden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bir gazetecinin, olayın nasıl gerçekleştiğini sorması üzerine Çapkın, şunları söyledi:



''155 Polis İmdat Hattı'na bir ihbar geliyor. Polis olay yerine gidiyor. Daha olayı soruştururken polise ateş açılıyor. Çok garip bir şey, polisin çok sık rastlamadığı bir olay. Polis memuru İsmail Ertok göğsünden vuruluyor. Saldırgan sonra bir kamyonet çalıyor, kendisi kullanarak olay yerinden kaçıyor. Diğer ekip kovalamaya devam ediyor. Başka bir bölgede kamyoneti terk eden saldırgan, bir taksi gasp ediyor, yine kendisi kullanarak kaçmaya devam ediyor. Saldırgan, bu arada da polise ateş ediyor. Saldırgan sonra da çatışma sırasında vurularak, öldürülüyor. Bu sırada bir polis memuru arkadaşımız daha yaralanıyor.''



Çapkın, göğsünden vurulan İsmail Ertok'un ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını ve ameliyat edildiğini belirterek, ''Arkadaşımız şu anda ameliyattan çıktı. Hayati tehlikesi sürüyor ama ümit varız'' diye konuştu.



Hüseyin Çapkın, silahla kolundan yaralanan diğer polis memurunun durumunun da iyi olduğunu bildirdi.



Bir gazetecinin ''Olayın terör boyutu var mı?'' sorusunu Çapkın, ''Şimdilik öyle görünmüyor. Şu anda terörle bağlantısı yok. Ne olup olmadığı araştırılıyor'' diye yanıtladı.



Polisliğin zor bir meslek olduğunu vurgulayan Çapkın, ''Halkımıza hizmet etmek için her türlü tehlikeyi göğüslemek durumundayız. Bütün arkadaşlarımız da bu bilinçte. Halkın huzuru için bu tür olaylarla da yüz yüze gelebiliyoruz'' dedi.



Bu arada İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde tedavi altına alınan polis memuru Ökkeş Çalık'ın kolundan yaralandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.





