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Yaşam

Fatih'te bir handa yangın çıktı: 2'si ağır 3 işçi yaralı

Fatih'te 6 katlı bir iş hanının bodrum katında çıkan yangın can kaybı olmadan kontrol altına alındı

20 Nisan 2013 12:58

Fatih’te işçilerin kaldığı bir handa yangın çıktı. Yangında 2'si ağır 3 işçi yaralandı.

Fatih'in Mesihpaşa Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir iş hanının bodrum katında saat 05.45’te henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede tekstil işçilerinin kaldığı tüm daireyi kapladı. Çevreden geçen vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bu sırada 1 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı.

Yangın yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de içeride bulunan 2 kişiyi kurtarmak için çalışmalarına başladı. Gaz maskelerini takarak daireye giren itfaiye erleri yoğun dumandan etkilenen baygın haldeki 2 kişiyi alevler arasından kurtardı. 3 kişi olay yerinde hazır bekletilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Doğan Haber Ajansı'ndan İhsan Yalçın'ın haberine göre, işçilerden 2'sinin durumu ağır. İtfaiye kurtarma çalışmalarının ardından yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Polis yangının çıkış sebebini araştırıyor.

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