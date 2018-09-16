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Fatih'te asayiş denetimi

Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul,(DHA) FATİH İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ve mahalle bekçileri gece saatlerinde Şehremini, Horhor, Aksaray ve Kumkapı bölgelerinde genel asayiş denetimi düzenlendi

16 Eylül 2018 04:45

Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul,(DHA) FATİH İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı polis ve mahalle bekçileri gece saatlerinde Şehremini, Horhor, Aksaray ve Kumkapı bölgelerinde genel asayiş denetimi düzenlendi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Polis ve Gece Kartalları olarak bilinen Mahalle Bekçileri 22.00 ile 00.00 saatleri arasında Şehremini, Horhor, Aksaray ve Kumkapı bölgelerinde genel asayiş denetimi düzenledi. İnternet kafelerde şüpheli görülen kişilere Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde yoklama kaçağı çıkan bir kişiye işlem yapılırken, aranması olan başka bir kişi de gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Öte yandan denetim sırasında çeşitli nedenlerden dolayı gözaltına alınanların olduğu öğrenildi. 
(FOTOĞRAFLI)

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