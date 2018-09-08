FATİH'TE ASAYİŞ DENETİMİ

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Murat SOLAK / İSTANBUL,(DHA)

Fatih\'in Aksaray semtinde yapılan asayiş denetiminde polis ekipleri şüpheli kişi ve araçları durdurarak didik didik aradı. Aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, çok sayıda gözaltı işlemi yapıldı.



Fatih\'in Aksaray semti genelinde bu akşam yapılan asayiş denetiminde polis ekipleri şüpheli gördüğü kişi ve araçları durdurdu. Durdurulan kişilere GBT (Genel Bilgi Toplama) ve üst araması yapan ekipler, araçlarda da detaylı arama yaptı. Asayiş, Motorize Yunus ve Gece Kartalları ekiplerinin katıldığı uygulamada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, kontrollerde çok sayıda kişi gözaltına alındı. Saat 22.00\'da başlayan uygulamanın 00.00\'a kadar süreceği bildirildi.



Görüntü dökümü:

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- Polisin şüpheli kişileri araması

- Polisin şüpheli araçları araması

- Yakalanan uyuşturucu madde

- Gözaltılar

- Genel ve detay görüntüler

