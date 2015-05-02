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Fatih'te AKP'liler ile Birleşik Haziran Hareketi üyeleri arasında kavga; 4 yaralı

AKP'liler ile BHH üyeleri arasındaki kavganın büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi

02 Mayıs 2015 20:44

İstanbul Kocamustafapaşa'da AKP’nin seçim standında bulunan partililerle, Birleşik Haziran Hareketi stanttaki görevliler arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Gerginliğin sürmesi üzerine olay yerine çevik kuvvet polisleri sevk edildi.

DHA’da yer alan habere göre, olay saat 14.15 sıralarında Kocamustafapaşa Meydanı'nda meydana geldi. İddialara göre Birleşik Haziran Hareketi üyeleri 302 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili Soma'da gerçekleştirecek miting için kurdukları stantta AKP aleyhine pankart açtı. Açılan pankarta hemen bitişiğinde bulunan AKP seçim standındaki görevliler tepki gösterdi. İki grup arasında çıkan gerginliğin kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, gruplara müdahale ederek kavgayı ayırdı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ortamın gergin olması nedeniyle olay yerine çevik kuvvet polisleri sevk edildi. Çevik kuvvet polisleri iki grup arasına set çekerek tekrar gerginlik yaşanmaması için önlem aldı. Öte yandan Birleşik Haziran Hareketi üyesi 8 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

 

Birbirlerini suçladılar

 

Karşıt grubun, partisinin aleyhine açtığı bir pankart nedeniyle olayın başladığını söyleyen Ak Parti Fatih İlçe Başkanı Ahmet Hamdi Görk, “Kimliği meçhul demeyeceğim kimliği belli, hala ve hala maalesef Türkiye'nin eski geriye kötü günlerine dönmeyi isteyen Haziran Platformu adını verdikleri gezici, tencereci, tavacı bir ekibin arkadaşlarımızın üzerine yürüyüp arkadaşlarımızı darp etmelerinden kaynaklanan bir olay. " dedi.  Birleşik Haziran Hareketi üyesi Ayhan Kaya ise, “Arkadaşlarımız Birleşik Haziran adına stant açmışlar. Birleşik Haziran Hareketi'nin 10 Mayıs'ta Soma'da bir mitingi var. Ona çağrı yapıyorlar, ayrıca laik, bilimsel eğitimle ilgili imza kampanyamız var onunla ilgili çalışma yapıyorlar. AKP'liler arkadaşlarımıza saldırmışlar. Saldırı sonrası birde polisler saldırmışlar. Arkadaşlarımızı gözaltına aldılar" şeklinde konuştu.

 

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